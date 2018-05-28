İZMİR (AA) - EMİN MENGÜARSLAN - İzmir'de yaklaşık beş yıldır faaliyet gösteren hayvan güzellik merkezinde kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanlara banyo, bakım ve tıraş hizmeti veriliyor.
Güzellik merkezinin sahibi Eser Alaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır kedi, köpek, tavşan gibi uzun tüylü hayvanlara banyo, bakım ve tıraş hizmeti verdiklerini söyledi.
Güzellik merkezinin bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Alaş, özellikle uzun tüylü hayvanların düzenli olarak banyo ve bakımlarının yapılması gerektiğini ifade etti.
Alaş, hizmet verdikleri yerin bakım ve güzellik merkezi olduğunu dile getirerek, "İnsanların vücutları için yapılan birçok bakım ve güzellik hizmeti hayvanlar için de veriliyor. Çeşitli spa ve bakımlarımız var. Bunların hepsini evcil hayvanlarımıza uygulayarak onların rahat bir gün geçirmelerini, temiz ve sağlıklı olmalarını sağlıyoruz." dedi.
Merkezde tırnak kesimi, pati arası temizliği, deri ve tüy bakımı, kulak, göz, ağız bakımı, banyo ve tıraş gibi işlemleri yaptıklarını kaydeden Alaş, "Genelde aileler bize internetten bulduğu görselle ya da bir köpek traşı modeliyle gelip ve o görsellerdeki gibi görmek istiyorlar köpeklerini. 'Bu görseldeki tıraşı yaptırmak istiyoruz' diyorlar ya da bizim fikirlerimizi soruyor. Biz de istedikleri modeli uyguluyoruz." diye konuştu.
Düzenli bakımları yapılmayan hayvanlarda bir çok deri ve tüy hastalığı görüldüğünü anlatan Alaş, şunları söyledi:
"Aynı zamanda evcil hayvanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için de bu tarz bakımlara ihtiyaç duyarız. Çünkü evimizde evcil hayvanlarla birlikte yaşıyoruz. Evcil hayvanların yaşam standardı yükselirse bizimki de yükselir. Banyo bakım ve traş hizmeti yapılmadığı takdirde hayvanların derilerinde çok kolay mantar, egzema gibi hastalıklara sebebiyet verebilir. Bu hastalıkların da insanlara çok kolay geçebilen çeşitleri var. Bu tarz bakımlı traşlı temiz hayvanlar hem bizim hayatımızı kolaylaştırır hem de onların yaşam standartını yükseltir."
- Müşteriler memnun
Kedisini güzellik merkezine getirerek tüy bakımı yaptıran Okyanus Şenaras, "Kedim yaz sıcaklarında uzun tüylerden rahatsız oluyor. Yaz öncesi merkeze getirerek biraz hafiflemesini istedik. Kedi alerjim var benim ayrıca tırnaklarını da biz kesemiyoruz. Burada, sağ olsun hallediyorlar her şeyi." dedi.
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