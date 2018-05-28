İZMİR (AA) - EMİN MENGÜARSLAN - İzmir'de yaklaşık beş yıldır faaliyet gösteren hayvan güzellik merkezinde kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanlara banyo, bakım ve tıraş hizmeti veriliyor.

Güzellik merkezinin sahibi Eser Alaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır kedi, köpek, tavşan gibi uzun tüylü hayvanlara banyo, bakım ve tıraş hizmeti verdiklerini söyledi.

Güzellik merkezinin bir ihtiyaçtan doğduğunu belirten Alaş, özellikle uzun tüylü hayvanların düzenli olarak banyo ve bakımlarının yapılması gerektiğini ifade etti.

Alaş, hizmet verdikleri yerin bakım ve güzellik merkezi olduğunu dile getirerek, "İnsanların vücutları için yapılan birçok bakım ve güzellik hizmeti hayvanlar için de veriliyor. Çeşitli spa ve bakımlarımız var. Bunların hepsini evcil hayvanlarımıza uygulayarak onların rahat bir gün geçirmelerini, temiz ve sağlıklı olmalarını sağlıyoruz." dedi.

Merkezde tırnak kesimi, pati arası temizliği, deri ve tüy bakımı, kulak, göz, ağız bakımı, banyo ve tıraş gibi işlemleri yaptıklarını kaydeden Alaş, "Genelde aileler bize internetten bulduğu görselle ya da bir köpek traşı modeliyle gelip ve o görsellerdeki gibi görmek istiyorlar köpeklerini. 'Bu görseldeki tıraşı yaptırmak istiyoruz' diyorlar ya da bizim fikirlerimizi soruyor. Biz de istedikleri modeli uyguluyoruz." diye konuştu.