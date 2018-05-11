HABER

ŞEVKET DAĞ İLK ÖĞRETİM OKULU BOMBA İHBARI NEDENİYLE BOŞALTILIYOR-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:07 | Son Güncelleme

  Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor Görüntü Dökümü: -Okuldan görüntü -Detaylar

Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor

Görüntü Dökümü:
-Okuldan görüntü
-Detaylar

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!
'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi'Tamam' tweeti atmıştı! Porno yıldızı FETÖ'cü ilan edildi
Gülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafıGülen'in avukatından 'Şike Davası' itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

KYK burs ve öğrenim kredisi borcu siliniyor mu? Binlerce öğrenciye müjde

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

Çorum'da mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu mu? Yeni gelişme

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

'Tamam'dan sonra şimdi de 'sıkıldık!'

Son dakika! İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı! Öğrenciler tahliye edildi

Son dakika! İstanbul'da bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı! Öğrenciler tahliye edildi

FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'

FETÖ'cülerin son oyunu! 'İşkence yapıyorlar'

Tekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtı

Tekirdağ'da sağanak yağışın ardından çıkan hortum büyük hasara yol açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.