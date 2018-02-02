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Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 19:09 | Son Güncelleme

Bursa'da daha evvel çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği yaşandı. Dumanların kapladığı hastane tahliye ediliyor

Şevket Yılmaz Hastanesi'nde yine yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan yangındaki 8 kişinin hayatını kaybettiği Şevket Yılmaz Hastanesi'nin eksi ikinci katındaki MR odasında yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun dumanın kapladığı hastane tahliye ediliyor.

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