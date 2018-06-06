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Seyahat acenteleri "UBER'e hayır" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel: - "Seyahat acentesi olup belgesini Uber'e kullandıran varsa bizim camiada yeri yok"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, "Seyahat acentesi olup belgesini Uber'e kullandıran varsa bizim camiada yeri yok." dedi.

İlçede önceki gece yaşanan "Uber " kavgasının ardından, turizm taşımacılığı yapan acentelerin yetkilileri ve çalışanlarından oluşan bir grup, TÜRSAB Kültür Merkezi'ne gelerek açıklama yaptı.

Araçlarına "Uber'e hayır" yazılı dövizler yapıştıran grup adına açıklama yapan turizm taşıma şirketi yetkilisi Can Şenkal, "Sesimizi duyurmak için birliğimize geldik. Yapılacak toplantıda yaşadığımız sıkıntıları dile getireceğiz. Bizim istediğimiz taksici nasıl helal ekmeğini yiyorsa biz de helal yoldan ekmeğimizi kazanma peşindeyiz. Uber'i istemiyoruz." dedi.

Gölköy Mahallesi'nde önceki gece taksiciler ile turizm transferi yapan sürücüler arasında yaşanan "Uber" kavgasının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten Şenkal, araçlarının Uber'e bağlı olduğunun sanıldığını söyledi.

Uber uygulamasının kullanıldığı araçları tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Şenkal, "Bizim aldığımız duyuma göre Bodrum'da 500'ün üzerinde Uber olduğu söyleniyor. İstanbul yasaklanınca hepsi buraya gelirse biz ne yapacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel de "Seyahat acentesi olup belgesini Uber'e kullandıran varsa bizim camiada yeri yok." dedi.

Gökbel, "Biz seyahat acentesiyiz. Bu ülkeye ister hava yolu ister deniz yolu ile girmiş olan turistlerin yüzde 70-80'ini getiren bu sektördür. Uber bizim konumuz değil. Biz taksici de değiliz, dolmuşçu da değiliz. Taşımacı değiliz ama o turistin buraya getirilişinde hangi koşularda hizmet verileceğinin taahhüdünü yapmış kişiler var burada. Verdikleri garanti ve yasalar çerçevesinde hizmet yapan kişiler. Kavram kargaşası yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökbel, üyelerini mevzuata uygun olup olmadıkları yönünde sürekli kontrol ettiklerini, kaçak taşımacılığa karşı olduklarını sözlerine ekledi.

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Uber bodrum Muğla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) VIP araç

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