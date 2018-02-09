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Seyahat yasağı engeline takılan Kuzey Koreli yetkiliye "olimpiyat" onayı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 06:31 | Son Güncelleme

Yaptırım listesinde olan ve seyahat yasağı konulan Kuzey Kore Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choe'nin Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyatları'na katılmasına BMGK'den izin çıktı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaptırım listesinde olan ve seyahat yasağı konulan Kuzey Kore Ulusal Spor Rehberlik Komitesi Başkanı Choe Hwi'nin, Güney Kore'nin PyeongChang kentindeki Kış Olimpiyatları'na katılmasına onay verdi.

Güney Kore, BMGK'nin yaptırım komitesine gönderdiği mektupta Choe'nin Kış Olimpiyatları'na katılabilmesi için seyahat yasağından muaf tutulması talebinde bulundu.

Mektupta, Kuzey Koreli yetkilinin Kış Olimpiyatları'na katılmak için Güney Kore'ye yapacağı ziyaretin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılmasına, soruna barışçıl, diplomatik ve siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

BMGK'nin yaptırım komitesi ise Choe'nin bugünden itibaren pazar gününe kadar Güney Kore'de bulunmasını onayladı.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisinde üst düzey bir yetkili de olan Choe Hwi, geçen yıl haziran ayında BMGK'nin yaptırım listesine eklenmiş ve seyahat yasağı konulmuştu.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Konseyin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar listesinde 78 kişi ve 54 kuruluş bulunuyor.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyat Oyunları bugün açılış töreniyle başlayacak.

İki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore, sporcularının açılış töreninde tek bayrak altında yürümesi konusunda anlaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Güney Kore Kış Olimpiyatları Kuzey Kore Pyeongchang

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