Seydikemer'de 110 kilo esrara 1 tutuklama

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde ele geçirilen 110 kilo kubar esrar ve 166 kök Hint keneviriyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliye sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Seydikemer ilçesi Çaykenarı Mahallesi'nde daha önce belirlenen bir eve polis ekipleri operasyon düzenledi. 20 polisin katıldığı operasyonda, İ.D. ve B.D. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpeklerle yapılan aramada bidonlarda 110 kilo kubar esrar ele geçirildi. Eve yakın ormanlık alanı da arayan ekipler, 166 kök ekili Hint keneviri tespit etti. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü. Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İ.D., tutuklandı. B.D. ise B.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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