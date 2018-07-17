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Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi Köyiçi Mevkii'nde bugün saat 16.40'da başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Genişleyen yangına yayılan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçak havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibi ise karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerine yangının ulaşmaması için orman işçileri de yoğun bir çaba sarf ediyor.

FOTOĞRAF

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradıSeydikemer'de anız yangını ormana sıçradıSeydikemer'de anız yangını ormana sıçradıSeydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

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