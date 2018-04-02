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Seydişehir Belediyesi çim biçme çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir tarafında sürdürüyor.Bahar aylarının kendisini hissettirmesi ile artış gösteren çim ve yabani otların temizliği için Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına başladı.

Seydişehir Belediyesi çim biçme çalışmalarına başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını şehrin dört bir tarafında sürdürüyor.
Bahar aylarının kendisini hissettirmesi ile artış gösteren çim ve yabani otların temizliği için Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına başladı. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda çalışmaları gerçekleştirilen ekipler, yabani ot temizliğiyle, çiçek ve ağaçların daha kolay büyümesini sağlarken, daha estetik bir görünüme de kavuşturuluyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor.
Bahar ayların gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ekiplerin çim biçme çalışmalarına hız verdiğini kaydeden Başkan Tutal, “Park, bahçe, kaldırımlar, okul bahçelerimiz, refüjler ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Belirlenen program dahilinde ekiplerimiz şehrimizin çehresini değiştirecek çalışmalarını yaz ayları boyunca devam ettirerek, halkımıza daha estetik park, bahçe ve mesire alanları oluşturacak. Ayrıca vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Halkımızın sağlığı ve çevre temizliğine özen gösteriyoruz’ ’dedi.

Seydişehir Belediyesi çim biçme çalışmalarına başladı

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