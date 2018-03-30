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Seydişehir laleler rengarenk açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin çeşitli yerlerindeki parklara ve refüjlere dikilen, Türk kültürünün de bir parçası olan laleler çiçek açmaya başladı.Caddeleri, kavşakları, parkları ve yürüyüş yolları ile Seydişehir her yıl bahar aylarında zarafetin simgesi olan rengarenk lalelere bürünüyor.

Seydişehir laleler rengarenk açtı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin çeşitli yerlerindeki parklara ve refüjlere dikilen, Türk kültürünün de bir parçası olan laleler çiçek açmaya başladı.
Caddeleri, kavşakları, parkları ve yürüyüş yolları ile Seydişehir her yıl bahar aylarında zarafetin simgesi olan rengarenk lalelere bürünüyor. Park, yeşil alan ve meydanlarda boy gösteren laleler, farklı şekil ve renkleriyle zengin bir görsellik oluştururken vatandaşların ilgi odağı oldu.
Aralık ayında dikimleri yapılan lale soğanlarının açmasıyla birlikte şehre ayrı bir güzellik kattığını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarımız kapsamında diktiğimiz 80 bin 500 adet lale, şehrimizin geçiş güzergahlarını süsleyerek fotoğraf severlerin ilgi odağı oluyor. Şehrin sahip olduğu doğal güzellikleri ortaya çıkarmak, şehre oldukça güzel ve modern bir siluet kazandırmak amacıyla yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı sıra çiçek dikimleri yapıyoruz. Parklarımız, refüjlerimiz ve diğer yeşil alanlarımız şehrin vitrini, görünen yüzüdür. Biz de şehrimizin ihtiyacı olan bütün yerlerde bu çalışmaları yapıyoruz. Seydişehir’de peyzaj ve çevre düzenlemesi konusunda ilçeye yakışır görüntüler ve güzellikler sunmak hedefimize devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirerek görsel anlamda estetik bir görüntü kazandırıyoruz. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri olarak daha güzel, yaşanabilir, sosyal çevreye duyarlı ve çevreci bir ilçe olma noktasında hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ekiplerimiz, bahar ayları boyunca mevsimine uygun rengarenk çiçekleri ana arterler, rekreasyon alanları, parklar, kavşaklar ve refüjlerde dikimlerine devam edecek" dedi.

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