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Seydişehir’de trafiği rahatlatacak çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehir içi ulaşımda kilitlenen yolların açılması ve trafik akışının daha rahat seyretmesi amacı ile Seyyidharun Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi.Başkan Tutal, çalışmalar tamamlanınca Seyyidharun kavşağında yaşanan araç geçiş yoğunluğunun ortadan kalkacağını kaydetti.

Seydişehir’de trafiği rahatlatacak çalışma

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehir içi ulaşımda kilitlenen yolların açılması ve trafik akışının daha rahat seyretmesi amacı ile Seyyidharun Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarının başladığını söyledi.
Başkan Tutal, çalışmalar tamamlanınca Seyyidharun kavşağında yaşanan araç geçiş yoğunluğunun ortadan kalkacağını kaydetti. Seyyidharun Kavşağında bulunan süs havuzunun kaldırılarak refüjün küçültüleceğini kaydeden Başkan Tutal, “İlçemizde ulaşım ve trafik noktasında sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Seydişehir’de kilit noktalarından biri olan Eski Garaj Bölgesi Seyyidharun Kavşağında refüjde yeni bir peyzaj çalışması başlattık. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Seydişehir Belediyemiz tarafından alınan karar doğrultusunda trafik akışı rahatlatacak bir çalışma" diye konuştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi tarafından kavşak düzenleme çalışmalarının birlikte yürütüldüğü belirten Başkan Tutal, “Ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalarda kavşakta buluna güller ve ağaçlarımız zarar verilmeden bulundukları yerden alındı. Marangozlar Sanayi yanında bulunan depolama alanına alınarak oraya ekimleri yapıldı. İlerleyen günlerde ihtiyaç halinde güllerimiz ve ağaçlarımız alınarak ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılacaktır. Ayrıca Seyyidharun Kavşağında Seydişehir Belediyemiz tarafından peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Seydişehir’de trafiği rahatlatacak çalışma

Seydişehir’de trafiği rahatlatacak çalışma

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