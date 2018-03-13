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Seydişehir’de yol çizgileme çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye bünyesinde aralıksız olarak devam eden yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanan caddelerde yol çizgileme çalışmalarına başlandı.Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinde trafik güvenliği sağlamak amacıyla asfalt yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

Seydişehir’de yol çizgileme çalışmaları başladı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye bünyesinde aralıksız olarak devam eden yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında asfalt ve kaldırım çalışmaları tamamlanan caddelerde yol çizgileme çalışmalarına başlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinde trafik güvenliği sağlamak amacıyla asfalt yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. 2017-2018 yılı asfalt sezonunda asfaltlama çalışması tamamlanan Kızılcalar Mahallesi, bölgesinde tamamlanan asfaltlamanın ardından yol çizgileme çalışmaları gerçekleştirildi.
Gece ve gündüz görüşlerini üst seviyeye çıkarmak ve bu sayede şerit disiplini ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmasının yapıldığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyemiz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarımız sonrasında yol çizgileme çalışmalarımız başladı. Karayolu yol çizgi uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Hizmet alanımız içerisinde bulunan yollarımızda asfaltlama çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerimizde yol çizgileme çalışmamız devam edecek. Çizgileme çalışmasında bizlere yardımcı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum " dedi.

Seydişehir’de yol çizgileme çalışmaları başladı

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