HABER

Seyfülislam Libya seçimlerinde aday olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 05:20 | Son Güncelleme

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın, bu yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağı duyuruldu

TUNUS (AA) - Libya'da Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin, bu yıl yapılması beklenen cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağı belirtildi.

Seyfülislam'ın avukatı Halid el-Guveyl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlere girme konusundaki adımın resmi olarak Tunus'ta düzenlenen basın toplantısıyla atıldığını söyledi.

Guveyl, Seyfülislam'ın Libya'yı kurtarma ve onu uluslararası sahadaki eski konumuna döndürmeyi önemsediğini dile getirdi.

Avukat Guveyl, Seyfülislam'ın, dışlama, marjinalleşme ve yabancı müdahalesinin olmadığı yeni Libya'nın inşası için liderliğini yaptığı Libya Halk Kurtuluş Cephesi adına aday olacağını aktardı.

Seyfülislam'ın Libya'da ve serbest olduğunu anlatan Guveyl, ayrıca Seyfülislam Kaddafi'nin Libyalı kabilelerle görüşmeler yaparak uzlaşı konusundaki vizyonunu netleştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Devrim sırasında insanlık karşıtı suç işlediği gerekçesiyle Seyfülislam hakkında 2011 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yakalama kararı bulunuyor. Bu nedenle Libyalı hukukçular Seyfülislam'ın aday olmasına şüpheli yaklaşıyor.

Libya'daki seçimlerin, Birleşmiş Milletlerin eylem planı uyarınca bu yıl yapılması planlanıyor.

Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu? Afrin ile Fırat Kalkanı operasyonları birleşiyor mu?
Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklamasıSuudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması
Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi seçimler

En Çok Okunan Haberler

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel döviz kurları

Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? İşte 20 Mart Salı güncel döviz kurları

Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia

Nilhan Osmanoğlu hakkında gündemi sarsacak iddia

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü kep yerine sarık istedi!

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü kep yerine sarık istedi!

Başörtülü ateistler! Ahmet Hakan'dan olay yazı

Başörtülü ateistler! Ahmet Hakan'dan olay yazı

Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları 20 Ocak Salı - İrem Su'dan günlük burç yorumları (19-25 Mart haftalık burç yorumları)

Adnan Oktar'dan kaçan 'kedicik'ten inanılmaz itiraflar

Adnan Oktar'dan kaçan 'kedicik'ten inanılmaz itiraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.