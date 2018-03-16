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Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Türbesi’ne gelen ziyaretçilerin hizmetine sunulan Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi.Açılışa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşları katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış öncesi konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini ifade etti.

Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı hizmete girdi

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Türbesi’ne gelen ziyaretçilerin hizmetine sunulan Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış öncesi konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik’in her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini ifade etti. Yağcı, “Bu şehrimizde yaşayan bizler bildiğiniz gibi dışarıdan bu gelişim ve değişim sürecinde her geçen gün ziyaretçilerimiz artıyor. Şehrimizin en önemli ziyaret mekanlarının başında Şeyh Edebali Hazretleri’nin bu türbesi ve çevresi olan bu mekan geliyor. Buraya gelen ziyaretçiler tabi ki engelliler oluyor, yaşlılar oluyor birçok sosyal ihtiyaçları oluyor. Bu zamana kadar maalesef burada onların sosyal ihtiyaçlarını, abdest alma ihtiyaçlarını, lavabo ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkanı oluşturamadık. Kültür Tabiat Varlıkları Kurulu’nda buna ilişkin bir düzenlemeyi çıkaramamıştık ama bu süreç içerisinde özellikle Osmanlı Padişahları Tarih Şeritleriyle birlikte ziyaretçi sayılarımız geçende ulusal basında yer aldığı şekilde yıllık 700 binlere ulaştı” dedi.
“Günlük ortalama 2 bin veya 3 bin ziyaretçi geliyor”
Yağcı, konuşmasının devamında, günlük ziyaretçi sayısının 2 bin ve 3 bin arasında değiştiğini belirterek, “Bu ihtiyaçların da doğurduğu bir çerçevede artık buralarda bu tür tesislerin yapılması elzem bir hal almıştı. Sağ olsunlar burada kendilerini şükranla yad edeceğim. Kültür Turizm Bakanlığı döneminde Nabi Avcı ağabeyimizin de büyük katkılarıyla burada bu tesisin yapılması noktasında gerekli düzenlemeler yapıldı. Milletvekilimizin büyük destekleriyle bunları gerçekleştirdik. Özellikle hanım kardeşlerimizin bu noktada çok büyük ihtiyaçlarını gidereceğini düşünüyorum. Geldiklerinde örtülerini çıkarıp rahatça abdest alacakları, çocuklarını emzirecekleri ve çocuklarının altlarını değiştirebilecekleri güzel mekanlar yoktu. İnşallah bu tesislerle birlikte güzel bir çevre düzenlemesiyle birlikte gelen misafirlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Ben bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah buraya gelen misafirlerimiz burada çok rahat ortamda Şeyh Edebali Türbesini ziyaret edecekler. İnşallah çok yakında da türbeye çıkış noktasında güzel bir proje hazırlandı. Asansör projesi bunu da valimizin önderliğinde inşallah kuruldan da son görüşmesini de geçirerek onun da ihalesi yapılıp inşallah onu da türbe ziyaretleri noktasında da özellikle engelli ve yaşlı kardeşlerimizin ve büyüklerimizin türbe ziyareti noktasında da kolaylığı da sağlayacağız. Burası hepimizin ortak değeri. Ben tekrar herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, açılacak olan tesisimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı hizmete girdi

Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı hizmete girdi

Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı hizmete girdi

Şeyh Edebali Mevkii Sosyal Donatı Alanı hizmete girdi

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