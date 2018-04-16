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Şeyh Edebali Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Bilecik ilinde eğitim gören meslek lisesi ve lise öğrencilerine yönelik tanıtım programları düzenlendi.Bu programlar kapsamında Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ertuğrulgazi Lisesi, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen üniversite personelleri, üniversite verilen eğiti ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundular.Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde üniversitedeki programların içeriklerinin yanı sıra üniversite eğitiminin önemi, dikey geçişle lisans tamamlama, yatay geçişle program değiştirme, üniversitenin sahip olduğu laboratuvarlar, üniversiteden mezun olan öğrencilerin istihdam alanları, kariyer fırsatları, sektörlerinde başarılı olmuş isimlerden örnekler, Bilecik’te okumanın avantajları, üniversitenin sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkanlar, öğrencilerin mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanmalarına olanak tanıyan 3+1 eğitim modeli, yurt dışında eğitim görmeyi sağlayan Erasmus ve Mevlana programları ile yurt içi öğrenci değişim programı Farabi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan “Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Bilecik ilinde eğitim gören meslek lisesi ve lise öğrencilerine yönelik tanıtım programları düzenlendi.
Bu programlar kapsamında Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ertuğrulgazi Lisesi, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bozüyük Selahattin Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen üniversite personelleri, üniversite verilen eğiti ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulundular.
Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde üniversitedeki programların içeriklerinin yanı sıra üniversite eğitiminin önemi, dikey geçişle lisans tamamlama, yatay geçişle program değiştirme, üniversitenin sahip olduğu laboratuvarlar, üniversiteden mezun olan öğrencilerin istihdam alanları, kariyer fırsatları, sektörlerinde başarılı olmuş isimlerden örnekler, Bilecik’te okumanın avantajları, üniversitenin sunduğu sosyal, kültürel ve sportif imkanlar, öğrencilerin mezuniyet öncesi iş tecrübesi kazanmalarına olanak tanıyan 3+1 eğitim modeli, yurt dışında eğitim görmeyi sağlayan Erasmus ve Mevlana programları ile yurt içi öğrenci değişim programı Farabi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

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