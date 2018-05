Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğinde 8 bin fidan dikildi

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ BATMAN,(DHA) - BATMAN'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Zilan türbesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi katıldı. Türbe bitişiğinde 17 dönümlük araziyi bağışlayan bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdurrahman Aydiş'e teşekkür eden Zilah Şeyhi Selman Bağdu, Bu yıl etkinliğe katılan ziyaretçiler 8 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu.dedi. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde bulunan Zilan türbesindeki Şeyh Halid'i anma etkinliklerine bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi akın etti. Her yıl Mayıs ayında yapılan anma ve aş dökme etkinliğinde bu yıl 8 bin çam fidanı dikildi. Tekirdağ, Samsun, Çorum, Ordu, Manisa, Ankara, İstanbul ve Amasya'dan otobüslerle Zilan türbesine gelen konuklar, öğle namazının ardından Şeyh Selman Bağdu'yu ilahi ve deflerle karşıladı. Türkiye'nin dört bir yanından türbeye gelen konuklar için 6 bini aşkın çadır kurulurken, çadırlarda konuklara ikramlarda bulunuldu. Örmegöze Köyü'ne gelenler, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden, Şeyh Halid'in türbesine giderek, dua etti. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların iki gün süreyle kaldığı köyde etkinliklerden önce uzun hazırlıklar yapıldı. Etkinlik boyunca konuklara ilahi dinletisi sunulurken, ziyaretçiler birlikte ibadet etti. ŞEYH SELMAN BAĞDU'YA YOĞUN İLGİ Beşiri'deki evinden, etkinliğin yapıldığı dedesi Şeyh Halid Türbesi'nin olduğu bölgeye gelen Şeyh Selman Bağdu ise türbe yakınında kalabalık tarafından zılgıt, alkış ve def çalınarak karşılandı. Bölgenin önde gelen kanaat önderlerinden Abdurrahman Aydiş ve kalabalık bir grupla birlikte konukların bulunduğu bölgeye gelen ve vatandaşları selamlayan Şeyh Selman Bağdu, daha sonra Şeyh Halid'in bulunduğu türbeyi ziyaret edip, dua okudu. Türbe dönüşünde çadırda konukları kabul eden Şeyh Selman Bağdu, ziyaretçilerin yoğun sevgi gösterileri ile karşılandı. ŞEYH SELMAN BAĞDUTÜRKİYE'YE HOŞGÖRÜ MESAJLARI VERİYORUZ Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar için bu yıl 6 bini aşkın konaklama çadırı kurduklarını belirten Şeyh Bağdu, İki gün süreyle türbede konuk olacak olan ziyaretçilere her türlü imkanı sağlıyoruz. Hoşgörü türbemize kim konuk olursa olsun mutlaka yer sofrasında ağırlanır. Bu geleneği yıllardır devam ettiriyoruz. Çadırda konuklara çeşitli ikramlar sunulur. Yıllardır gelenekselleştirdiğimiz anma ve aş dökme etkinliğinde Türkiye'ye hoşgörü mesajları veriyoruz. Pazar günü konuklar yer sofrasında buluşup ayrılacak. Amacımız türbenin dört bir yanını yeşil bir kuşağa dönüştürmektir. Türbe bitişiğinde bize 17 dönümlük arsa bağışında bulunan İşadamı Abdurrahman Aydiş'e teşekkür ediyoruz. Elazığ Orman Şubesinden getirdiğimiz 8 bin adet çam fidanını bu yıl türbe ziyaretine gelenler toprakla buluşturdu. Özel İdare Genel Sekreterliği de yol ve su konusunda bize her türlü desteği verdi. Birkaç yıl içinde burası yeşil kuşağın bir parçası halini alacak. Türbemiz kardeşliğin pekiştiği yerdir. Burada herkesi ağırlamanın gönül rahatlığı içindeyiz diye konuştu. Samsun, Tekirdağ ve Ordu'dan gelen bazı konuklar ise 40 yıldır Zilan türbesindeki anma etkinliklerine geldiklerini belirterek, Burada karşılaştığımız sevgi ve hoşgörü ortamını tarif edemeyiz. Kardeşliğin en güzel yerlerinden biri Zilan türbesidir dediler.