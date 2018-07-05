Şeyh Raid Salah’ın serbest bırakılması yarına ertelendi

Duruşmada 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Şeyh Raid Salah’ın yakın akrabaları ve sevenleri de hazır bulundu.

HAYFA (AA) – İsrail Başsavcılığının Hayfa Sulh Ceza Mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiği ve mahkemenin yarın yapılacak duruşma ile savcılığın itirazını değerlendireceği bildirildi.

Şeyh Hatib, “Netanyahu, İsrailli vekillerin Mescid-i Aksa’ya girerek Harem-i Şerif’i kirletmelerine izin vermişti. 2015 yılının sonlarına doğru, Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa’ya girmesini yasaklarken, İslami Hareket’i de yasakladı. Ancak bugün Netanyahu, Knesset üyeleri kararından vazgeçmiş durumda ve İslami Hareket'in liderlerini ve üyelerini bir bir tutuklatıyor.” dedi.

Şeyh Kemal el-Hatib ise duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şeyh Salah’ın tutukluluğuna doğrudan müdahil olduğunu ima etti.

İsrail makamlarının mahkemeye dolaylı dahlinin olduğuna dikkati çeken Zabarka, “İsrailli siyasilerinin mahkeme heyetinin Şeyh Salah’ı hapiste tutmaları için dolaylı emri var. Çok açık bir şekilde Şeyh Salah’ın dosyasının tamamen kapanmasına rağmen, İsrailli siyasilerin dahli, tutukluluğunun sürmesini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Duruşma sonrası savunma heyeti adına basın açıklaması yapan Şeyh Salah’ın avukatlarından Halid Zabarka, “Mahkeme, yarın bir kez daha toplanarak, savcılığın itirazını değerlendirecek ve kesin kararını verecektir.” dedi.

Netanyahu’nun İsrail istihbaratını ve diğer devlet organlarını İslami Hareket’e karşı kullandığını belirten Şeyh Hatib, “Şeyh Raid Salah, 11 aydır hapiste tutuluyor. Şeyh Salah ile ilgili bugün alınan karar tamamen siyasidir. Ancak her ne olursa olsun Netanyahu’nun Mescid-i Aksa’nın kapılarına elektronik dedektörleri koyma planını bozdu.” ifadelerini kullandı.

- "Netanyahu ateşle oynuyor"

Şeyh Hatib, Netanyahu’nun Mescid-i Aksa üzerinde planlarını sürdürdüğünü ve Yahudi milletvekillerin kutsal mabede girmesine izin verme girişimleri olduğuna dikkati çekerek, “Ben buradan Netanyahu’ya sesleniyorum. Yahudi vekillerin girişine izin vermen ateşle oynaman demektir. Ey Netanyahu, ya ahmaksın ya da ahmaklık yapıyorsun. Sana hatırlatıyorum, burası Mescid-i Aksa’dır ki, duvarlarında birçok proje yok olmuştur. Muhakkak ki senin projen de yerle bir olacaktır.” şeklinde konuştu.

Haçlı işgalinin 90 yıl sona erdiğini hatırlatan Şeyh Hatib, İsrail işgalinin de sona ereceğine vurgu yaptı.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, pazar günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen mahkemede verilen kararla, müvekkilinin perşembe gününe kadar tamamlanması planlanan bazı teknik işlemlerin ardından serbest bırakılmasını beklediklerini söylemişti.