Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde Kadir Gecesi yoğunluğu

Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi, Kadir Gecesi'nde yoğun ilgi görüyor.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne, Kadir Gecesi'nde Türkiye'nin pek çok yerinden ziyaretçi geldi.

Ziyaretçilerden Oğuz Kavuklu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, külliyeyi sık sık ziyaret ettiğini söyledi.

Her geldiğinde külliyedeki manevi ortamdan çok etkilendiğini dile getiren Kavuklu, "Bu manevi ortamda huzur buluyoruz. Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde burada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İnşallah sık sık gelmeye devam edeceğim." dedi.

Hasan Nar ise Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nin eşsiz bir yer olduğunu belirterek, "Kadir Gecesi'nde yüzlerce kişi buraya geliyor. Hem Kastamonu hem de il dışından vatandaşlar gelip burada dualar ediyor. Sabahlara kadar vatandaşlar burada namaz kılıp af diliyor." diye konuştu.

Gökhan Oral da her yıl külliyeyi ziyaret ettiğini kaydetti. Mübarek gecelerde yoğunluğun arttığına işaret eden Oral, "Burası çok kıymetli bir yer. Birçok kişi buraya geliyor. Kadir Gecemizi dua edip namaz kılarak geçireceğiz." ifadesini kullandı.

