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Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın gözaltı süresini 30 Mayıs'a kadar uzattı

HAYFA (AA) – İsrail Yüksek Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresinin, Hayfa Sulh Ceza Mahkmesi'nin gözaltı dosyasını gözden geçirmesi için 30 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail Yüksek Mahkemesi, 9 aydır gözaltında tutulan Şeyh Salah'a Başsavcılığın 3 ay ek gözaltı süresi talebini değerlendirmek üzere bugün toplandı. Yüksek Mahkeme, Şeyh Salah'ın gözaltı süresinin Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30 Mayıs'ta yapacağı oturuma kadar uzatılmasına karar verdi." dedi.

Zabarka, 30 Mayıs'ta yapılacak oturumda Şeyh Salah ile ilgili durumunun netleşeceğini belirterek, Şeyh Salah'ı savunma heyeti veya İsrail savcılığının çıkacak sonuca itiraz edebileceğini söyledi.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, İsrail Başsavcılığının itirazı üzerine 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah hakkında daha önce Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen "şartlı tahliye" kararını 29 Mart'ta iptal etmişti.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017 Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak 2017'de serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
1948 Filistin İslami Hareketi Filistin israil Şeyh Raid Salah

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