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Şeyh Salah'ın kardeşi ve yeğeninin eşine "Aksa yasağı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 00:01 | Son Güncelleme

Şeyh Salah'ın kardeşi ve yeğeninin eşine "Aksa yasağı"

KUDÜS (AA) - İsrail'in bugün gözaltına aldığı 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın kız kardeşi ve yeğeninin eşi, Mescid-i Aksa'dan 15 gün süreyle uzaklaştırılmaları şartıyla serbest bırakıldı.

Salah'ın yeğeni Münteha Emare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin bugün gözaltına aldığı annesi Nahide Ebu Şakra (65) ve kardeşinin eşi Fatıma Keylani'yi saatler süren sorgunun ardından serbest bıraktığını söyledi.

Emare, annesi ve yengesinin Mescid-i Aksa'dan 15 gün süreyle uzaklaşmaları şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

İsrail polisi, bugün Mescid-i Aksa'dan çıkan aralarında Salah'ın kız kardeşi Şakra, yeğeni Emare ve diğer yeğeninin eşi Keylani'nin de bulunduğu bazı kadınları Aksa'nın Er-Rahme Kapısı bölgesinde nöbet tuttukları gerekçesiyle gözaltına almıştı. Münteha Emare, Aksa'nın El-Meclis (Nazıra) Kapısı önünde gözaltına alınmasından birkaç saat sonra herhangi bir şart koşulmadan serbest bırakılmıştı.

İsrail'in Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin temizliğini yapmasına izin vermediği Er-Rahme Kapısı bölgesi, geçen ramazan ayında bir grup Filistinli tarafından temizlenmişti.

Söz konusu Filistinliler bu bölgede eski taşları, masa ve sandalyeleri düzenleyerek, insanları gönüllü muhafızlık yapmaya ve nöbet tutmaya çağırmıştı. İsrail polisi birkaç gün içinde Filistinlilerin söz konusu düzenlemelerini sabote etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah Kudüs Mescid-i Aksa

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