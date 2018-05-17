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Seyhan Belediyesi iftar sofrası kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Belediyesi'nin geleneksel iftar sofraları kurulmaya başlandı.

ADANA,(DHA) ADANA'da Seyhan Belediyesi'nin geleneksel iftar sofraları kurulmaya başlandı. Her gün farklı bir mahallede kurulacak iftar sofralarının ilki Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kuruldu. Çukurova Üniversitesi ve Fatih Yeniay Aşevi'nde de iftar saatlerinde sıcak yemek verilmeye devam edilecek. 30 gün boyunca 50 bin kişiye sıcak yemek çıkarılacak. İlk gün Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde 1000 kişiye yemek verilirken Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da iftara katılarak orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Birde konuşma yapan Başkan Zeydan Karalar, Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğuna vurgu yaptı. Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Karalar, dünyanın gözü önünde bir katliam yaşandığını söyledi. Başkan Karalar, Barışın kardeşliğin huzurun ayı Ramazan hoş geldin. İsrail?in Filistin halkına yaptığı katliamı kınadık. Filistin?in her zaman yanındayız. İsrail'i ve ABD'yi kınıyoruz. Bu konuda devletimizin alacağı her kararın arkasındayız. Her zaman olduğu gibi mağdurların, acı çekenlerin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir. Hepinizin orucunu Allah kabul etisinö şeklinde konuştu.

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