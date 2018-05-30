Seyir halindeki belediye halk otobüsünde yangın

Düzce'de seyir halindeyken yanan belediye halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi Teknopark Caddesi'nde seyir halindeki Burhan Mat idaresindeki 81 ED 421 plakalı Düzce Belediyesi halk otobüsünün ön bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü Mat, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.
Kısa sürede otobüsün tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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