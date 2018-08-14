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Seyir halindeki otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu

Kastamonu'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 37 DP 254 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü önünde alevler çıkmaya başladı.

Otomobilin yandığını gören sürücü, yol kenarına park ederek aracından indi.

Polislerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Otomobilden benzin sızması nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

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Emniyet Müdürlüğü KASTAMONU otomobil yangını

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