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Seyir halindeki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Osmaniye'de seyir halindeyken arka lastiğin alev alması sonucu yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de seyir halindeyken arka lastiğin alev alması sonucu yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Zorkun Yaylası yolunda, Ferdi Ardanıç idaresindeki 80 BB 569 plakalı otomobilin seyir halindeyken arka sol lastiği henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin uyarısı üzerine otomobili yol kenarına çeken Ardanıç araçtan inerek uzaklaştı.

Kısa sürede yangının büyümesi üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
araç yangını Osmaniye zorkun yayla yolu

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