HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:41 | Son Güncelleme

Manisa'da üzerlerine ağaç devrilen 3 araçta hasar oluştu

Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

MANİSA (AA) - Manisa'da 2'si seyir halinde 3 aracın üzerine ağaç devrildi.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki Muradiye Camisi önünde bulunan çınar ağacı, seyir halindeki 2 otomobil ile park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda büyük hasar oluştu.

Belediye ekipleri ve çekiciler devrilen ağacı ve zarar gören otomobilleri yoldan kaldırdı.

Yol kenarında park halinde bulunan 45 KU 733 plakalı otomobilin sürücüsü Fehmi Gündüzalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın birden bire araçların üzerine devrildiğini belirterek, "Rüzgar yoktu, birşey yoktu ağaç durup dururken devrildi. Benim araç hurdaya döndü, diğer seyir halindeki iki araçta da hasar meydana geldi. Emniyete bildirdik seyir halindeki araçlarla ilgili tutanak tutuldu. Arabayı yeni almıştım ve henüz kaskosunu yapmamıştım. Park halinde olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı." dedi.

Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendikAydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik
Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ hasar hurda Kaza Manisa otomobil rüzgar

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.