Seyir halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildi

MANİSA (AA) - Manisa'da 2'si seyir halinde 3 aracın üzerine ağaç devrildi.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesindeki Muradiye Camisi önünde bulunan çınar ağacı, seyir halindeki 2 otomobil ile park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda büyük hasar oluştu.

Belediye ekipleri ve çekiciler devrilen ağacı ve zarar gören otomobilleri yoldan kaldırdı.

Yol kenarında park halinde bulunan 45 KU 733 plakalı otomobilin sürücüsü Fehmi Gündüzalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağacın birden bire araçların üzerine devrildiğini belirterek, "Rüzgar yoktu, birşey yoktu ağaç durup dururken devrildi. Benim araç hurdaya döndü, diğer seyir halindeki iki araçta da hasar meydana geldi. Emniyete bildirdik seyir halindeki araçlarla ilgili tutanak tutuldu. Arabayı yeni almıştım ve henüz kaskosunu yapmamıştım. Park halinde olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı." dedi.



