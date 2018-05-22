Seyir halindeki tırın sileceğine yılan dolandı

Karabük'te bir tırın sileceğine dolanan yılan, polis ekipleri tarafından alınarak yol kenarına bırakıldı.
Karabük'ten Ankara istikametine seyreden tır sürücüsü, aracın sileceğine dolanan yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı fark etti.
Bir süre yoluna devam eden sürücü, daha sonra Hamzalar mevkisinde gördüğü trafik polislerini durdurarak yardım istedi.
Ekipler, tırın sileceğine dolanan yılanı alarak yol kenarına bıraktı.
Polisin yılanı silecekten alması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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