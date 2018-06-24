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Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Samsun'da seyir halindeyken alev alan Gürcistan plakalı tır kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'dan Gürcistan'a temizlik malzemesi taşıyan Canbul Beritze yönetimindeki S Z 800 Gürcistan plakalı tır Samsun Çevre Yolu Kızılay Kan Merkezi kavşağında seyir halindeyken motor bölümü alev aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında polis de yolda güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.

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Gürcistan istanbul Samsun temizlik malzemesi TIR yangını yangın

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