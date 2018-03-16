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Seyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde bulunan, Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) anıt mezarı, Zafer'in 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Seyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akını

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde bulunan, Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı'nın (Seyit Ali Çabuk) anıt mezarı, Zafer'in 103'üncü yıl dönümü nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenlenirken, sırtlayarak kaldırdığı 215 kiloluk top mermisiyle, ‘Ocean Zırhlısı’nın batırılmasını vesile olan ve deniz savaşının seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Seyit Onbaşı da, 1990 yılında kendi adı verilen Kocaseyit Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında anılıyor.
Çok sayıda ilkokul ve ortaokul öğrencisi, 1939 yılında hayatını kaybeden Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın anıt mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, mezarına kırmızı karanfiller bıraktıkları Seyit Onbaşı için dua etti. Kocaseyit'ten, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı mücadele eden Mehmetçiğe selam yolladı. Mezarın yakınındaki Kocaseyit Anıtı önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğrencileri Seyit Onbaşı'nın anıt mezarına getiren Havran’ın kırsal Temaşalık Mahallesi İlkokulu sınıf öğretmeni Ayça Yıldırım, "Burada çok güzel anılarım oldu. Kocaseyit’in kızını tanıma imkanı da buldum. Yaşadığımız manevi duyguları öğrencilerimize de sürekli anlatıyoruz. Onların da daha yoğun bir şekilde bu duyguları yaşaması için de buraya getirdik. Burada olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet Yıkar da, savaş sonrasında Havran'a gelen Atatürk ile dedesi arasında yaşanan bir sohbeti anlattı. Seyit Onbaşı'nın, Çanakkale Savaşları'ndan sonra Havran'da 21 yıl yaşadığını söyleyen Yıkar, şunları söyledi:
"Seyit Onbaşı, köye döndükten sonra 10 yıl boyunca kimseye, 'Ben harp anında top kaldırdım, gemi batırdım' dememiş. Mütevazı bir şekilde, bir gün dağa odun toplamaya, bir gün keçi çobanlığına gidermiş. Daha sonra da topladığı odunları satmaya gidermiş. 10 yıl sonra Havran'a gelen Atatürk, sohbet ettiği Seyit Onbaşı'ya, savaşın kaderini değiştirdiğini söylemiş ve kendisine maaş bağlamak istemiş. Ancak Koca Seyit, görevini yaptığını belirtip maaş istememiş. Daha sonra zeytinyağı fabrikasında hamallık yapmış. Hamallık yaptığı yıllarda üşüttüğü için zatürree olup, 50 yaşında vefat etmiş."
Öte yandan, 18 Mart Pazar günü, Seyit Onbaşı'nın anıt mezarında Havran Kaymakamlığı organizasyonunda anma töreni düzenleneceği belirtildi. Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Seyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akınıSeyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akınıSeyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akınıSeyit Onbaşı'nın mezarına ziyaretçi akını

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