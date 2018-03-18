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Seyitgazi’de Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören yapıldı.Düzenlenen törene Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da katıldı.

Seyitgazi’de Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle Seyitgazi Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören yapıldı.
Düzenlenen törene Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da katıldı. Törenle ilgili Başkan Kalın, “Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Seyitgazi Kaymakamımız Ramazan Cankaloğlu ile birlikte, Kırka’da Şehit Halil Kara’nın ailesini evinde ziyaret ettik. Allah bu vatan için canı seve seve feda eden şehitlerimizden ve kıymetli ailelerinden razı olsun” dedi. Daha sonra Başkan Kalın ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.

Seyitgazi’de Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

Seyitgazi’de Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

Seyitgazi’de Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

Seyitgazi’de Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü kutlandı

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