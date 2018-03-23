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Seyitgazi’de Regaip Kandili eda edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 01:02 | Son Güncelleme

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlar camilere akın etti.

Seyitgazi’de Regaip Kandili eda edildi

Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde Regaip Kandili vesilesiyle vatandaşlar camilere akın etti. Üç ayların başlangıcı olan kandil gecesinde eller semaya açılarak bol bol dua edildi.
Eskşehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde camiler, Regaip Kandili dolayısı ile dolup taştı. Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, Kırka Mahallesi Maden Camisi’nde manevi coşku içinde eda edildi. Akşam namazı sonrası başlayan programa, Kırkalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda daha sonra Kırka Mahallesi’nde görevli imam-hatipler tarafından ilahiler okundu. Camide bulunan vatandaşlar da edilen dualara icabet etti.
Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasının ardından konuşan Seyitgazi Müftüsü Said Dizen, mübarek üç aylara girmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İçinden geçmiş olduğumuz dönemde Müslümanlar olarak Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalı ve ibadetlerimizi asla aksatmamalıyız. Dualarımız Müslümanların birlik beraberliği, vatanımızın bütünlüğü ve ordumuzun muzafferiyeti için olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Program kılınan yatsı namazıyla sona ererken, Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve İlçe Müftüsü Sait Dizen vatandaşların kandilini kutladıktan sonra cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Seyitgazi’de Regaip Kandili eda edildi

Seyitgazi’de Regaip Kandili eda edildi

Seyitgazi’de Regaip Kandili eda edildi

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