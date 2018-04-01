HABER

Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:22 | Son Güncelleme

Seyitgazi’de çiftçiler ’Tarla Günleri’ etkinliği kapsamında bir araya geldi.Etkinliğe Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal ve çok sayıda Seyitgazili çiftçi katıldı.

Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

Seyitgazi’de çiftçiler ’Tarla Günleri’ etkinliği kapsamında bir araya geldi.
Etkinliğe Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal ve çok sayıda Seyitgazili çiftçi katıldı. Bir traktör şirketinin düzenlediği etkinlikte çiftçilere yeni traktör modelleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca çiftçiler traktörleri test etme fırsatı da buldu.

Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
Son dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemezSon dakika! Türkiye'den Fransa krizi açıklaması: Kabul edilemez
Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Günlük burç yorumları 1 Nisan: Yeni ayın ilk günü ve Nisan ayı için burç yorumları (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini: Yağmur, fırtına aynı anda geliyor! Son birkaç saat...

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.