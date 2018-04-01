Seyitgazili çiftçiler bir araya geldi

Seyitgazi’de çiftçiler ’Tarla Günleri’ etkinliği kapsamında bir araya geldi.

Etkinliğe Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal ve çok sayıda Seyitgazili çiftçi katıldı. Bir traktör şirketinin düzenlediği etkinlikte çiftçilere yeni traktör modelleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca çiftçiler traktörleri test etme fırsatı da buldu.