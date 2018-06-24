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Seyyar sandık seçmenin ayağına gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu'nun ilk kez bu seçimlerde uyguladığı 'seyyar sandık' yaşlı ve yatalak hastaların ayağına gitti.

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL (DHA) YÜKSEK Seçim Kurulu'nun ilk kez bu seçimlerde uyguladığı 'seyyar sandık' yaşlı ve yatalak hastaların ayağına gitti. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinde bir ilk yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle sandığa gidemeyen yaşlı ve bedensel engelliler için, seçim sandığı seçmenlerin ayağına götürüldü. “Seyyar sandık” adı verilen uygulama kapsamında İstanbul Gürpınar’da bir özel bakım merkezinde bulunan 7 seçmen için seyyar oy sandığı, sabah 09:00 sularında bakım merkezine getirildi. 10 kişilik kurulla bakım merkezine gelen yetkililer, kimlik kontrolünün ardından seçmenler için karton kutulardan oluşan seyyar paravanları kurdu. Seçmenler, burada oylarını kullandı.

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