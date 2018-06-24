Seyyar sandıkta oy kullandılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de 747 bin 897 seçmenin, 2 bin 337 sandıkta oy kullanması beklenirken, kent genelinde 11 seyyar sandık oluşturuldu. Denizli genelinde oluşturulan 11 seyyar sandıkta, 195 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Taşınan sandıklara sandık kurulu üyeleri, parti müşahitleri ve 1 polis memuru eşlik etti. Seyyar sandıkta görevli kişiler, sandık başına gelemeyenlerin evlerine tek tek giderek, oylarını kullanmalarını sağladı. Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde oturan ve bedensel engeli olduğu için oy kullanmaya gidemeyen Mehmet Ali Erken (70) de seyyar sandıkta oy verdi. Sandık görevlileri, parti müşahitleri önünde Erken'e, nasıl oy kullanacağını anlattı. Erken, daha sonra oyunu, önüne getirilen sandığa attı. İl Seçim Kurulu'na müracaat etmeyen diğer hasta ve yaşlılar için Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekibi devreye girdi. Daha önce bakım hizmetine başvuran, yürüyemeyen kişiler, evlerinden ambulansla alınarak, görevliler tarafından sandığa taşındı. Oylarını kullananlar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine götürüldü.
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