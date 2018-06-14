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Seyyar satıcılar zabıta memurlarına saldırdı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

Seyyar satıcılar zabıta memurlarına saldırdı: 2 yaralı

Konya'da seyyar satıcıların saldırdığı 2 zabıta memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde tezgah açan seyyar satıcılar, zabıtalarca uyarıldı.

İkazlara rağmen tezgahlarını kaldırmayan seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı. Olayda, zabıtalardan Mustafa Ak bıçakla, Mustafa Kemal Dursun ise darbedilerek yaralandı.

Ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

3 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga Konya seyyar satıcı zabıta

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