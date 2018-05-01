HABER

Seyyar satıcılarda 1 Mayıs bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Kutlamaların yapılacağı Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na gelen vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkarırken, seyyar satıcıların da yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yapılacağı Maltepe'deki miting alanında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar sayesinde seyyar satıcıların da yüzü güldü.

Maltepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'un ilçelerinde belirlenen noktalarda sabah saatlerinde toplandı. Ellerinde çeşitli pankart ve flamalar taşıyan, sloganlar atan katılımcılar, etkinliğin düzenleneceği alanın girişinde, bir süre oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Sahil yolunda ve parklarda oturan katılımcılar, birbirleriyle sohbet ederken, su, simit, erik, sandviç, balık-ekmek, mısır ve köfte-ekmek satan seyyar satıcıların da yüzünü güldürdü.

1 Mayıs kutlamalarına aileleriyle katılan bazı çocuklar da yanlarında getirdikleri futbol topu ve balonlarla oynadı.

Jandarma paylaştı! İnanılmaz görüntülerJandarma paylaştı! İnanılmaz görüntüler
Meral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisiMeral Akşener'den İbrahim Tatlıses tepkisi
Aydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirttiAydın'da utanç görüntüleri! Kalabalığın isteği 'pes' dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güneşli 1 Mayıs İstanbul'da 1 Mayıs Maltepe etkinlik

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Nevzat Demir Tesisleri’nde önemli bir olay yaşandı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

Jandarma'nın paylaşımı büyük beğeni topladı! Bu helikopterle bir ilk

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

YÖK açıkladı! Bölünecek üniversiteler hakkında yeni gelişme

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son çekilişini iki kişi kazandı! (MPİ On Numara sonuçları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.