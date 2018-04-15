Seyyid Yusuf Nurani Bozgeyikli törenle anıldı

Zeynel Abidin Hazretlerinin torunu ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebesi Seyyid Yusuf Nurani Bozgeyikli düzenlenen programla anıldı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Devehöyük Köyü’nde Bozgeyik ailesi tarafından gerçekleştirilen anma programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, eski Şehitkamil Belediye Başkanı Mehmet Bozgeyik, Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Bozgeyik ailesi mensupları ile binlerce davetli katıldı. Anma programı, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından programa katılanlara yemek ikram edildi.

Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen anma programı dualarla sona erdi