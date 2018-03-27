Sezaryen doğum oranı düşük hastane ve doktorlar ödüllendirildi

Denizli’de sezaryen doğum oranları düşük olan kamu hastanelerinde görevli doktorlara başarı belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığının 2014-2017 stratejik planında belirlenen Anne Bebek Eylem Planı kapsamında anne ve bebek açısından daha sağlıklı olan normal doğum oranının arttırılması ve mecbur kalmadıkça sezaryen doğuma başvurulmaması için çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Söz konusu eylem planında normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek hekimlere başarı belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Hastanelerinde 2017 yılında anne adaylarını normal doğuma teşvik eden, normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan kadın doğum uzmanlarına başarı belgesi verildi. Denizli Valiliğinde düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Yardımcısı Uzm. Dr. Fatma Aydeniz Ozansoy ve kadın doğum uzmanları katıldı.

Törende sezaryen oranı düşük olan Çivril Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Melek Aydın, Denizli Devlet Hastanesinden Uzman Dr. Yalçın Arıcan, Uzman Dr. Murat Gökhan Kinaş, Uzman Dr. Murat Levent Dereli, Uzman Dr. Ersen Eraydın ve Uzman Dr. Timuçin Kurtuluş Mermer’e başarı belgeleri Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından verildi.