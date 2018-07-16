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Sezen Aksu'nun babasına anjiyo yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu'nun babası emekli okul müdürü Sami Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

Sezen Aksu'nun babasına anjiyo yapıldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- ÜNLÜ sanatçı Sezen Aksu'nun babası emekli okul müdürü Sami Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan anjiyonun ardından taburcu edildi.
İzmir'de yaşayan 92 yaşındaki Sami Yıldırım, dün gece fenalaştı. Yakınlarının haber vermesiyle sağlık ekipleri eve geldi. Ambulansa alınan Sami Yıldırım, İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anjiyo yapılan Sami Yıldırım, tedavisi sonrası taburcu edildi. Sami Yıldırım, 2 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı yitirmişti.

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