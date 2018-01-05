Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine İstinaf Mahkemesi'nde başlandı.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.
Duruşmada savunma yapan sanık Karpi, Kırıt'ın ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını, daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi.
Kırıt'ın, yatakta ölü bulunduğunu, oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar'ın yakalaması ve sabıkası olduğu için polise ve ambulansa haber vermediğini belirten Karpi, "Çok korktuğum için haber vermedim, tek suçum da bu olsa gerek. Keşke o zaman polise haber verseydim, belki şimdi burada olmazdım. Sezgi'nin ölümüyle bir ilgim yok, delilleri silmek için vücudunu bezle sildiğimi hatırlamıyorum." dedi.
Duruşmada sanıklar Kurtlar ve Küçük'te daha önceki ifadeleri tekrar ettiklerini ifade etti.
Ceza Dairesi heyeti, Adli Tıp Kurumundan bazı raporların istenilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Nisan 2018'e erteledi.
Duruşmanın ardından aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların Sezgi Kırıt'a cinsel saldırıda bulunarak işkence yaptığını öne sürdü.
Mahkemenin bu kez KADEM ve diğer sivil toplum kuruluşlarının müdahillik talebini kabul etmediğini belirten Hacıbektaşoğlu, bunun kabul edilemez olduğunu, her zaman kadın ve çocuk cinayetlerine karşı mücadele vereceklerini vurguladı.
Antalya'da 2009 Ağustos ayında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Koçtepe köyünde tanınamaz halde bulunmuştu. Olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis, sanık Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karara Cumhuriyet Savcısı Sezer Binay ve sanık avukatları "delil yetersizliği" gerekçesiyle itiraz etmişti.
(AA)
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