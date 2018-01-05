Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine İstinaf Mahkemesi'nde başlandı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.

Duruşmada savunma yapan sanık Karpi, Kırıt'ın ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını, daha önce verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi.

Kırıt'ın, yatakta ölü bulunduğunu, oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar'ın yakalaması ve sabıkası olduğu için polise ve ambulansa haber vermediğini belirten Karpi, "Çok korktuğum için haber vermedim, tek suçum da bu olsa gerek. Keşke o zaman polise haber verseydim, belki şimdi burada olmazdım. Sezgi'nin ölümüyle bir ilgim yok, delilleri silmek için vücudunu bezle sildiğimi hatırlamıyorum." dedi.