Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davaya İstinaf Mahkemesinde devam edildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu Mehmet Mutlu Kurtlar, tutuksuz sanıklar Osman Küçük, Emine Karpi ile maktulün annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri de hazır bulundu.

Heyet, dosyanın aslının İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan gönderilmediğini, cumhuriyet savcısı, Sevgi Kırıt ve avukatının, sanıklar Karpi, Küçük ve Kurtlar'ın tahliyesine yaptıkları itirazın bir üst mahkeme tarafından reddine yönelik evrak okunarak dosyaya konuldu.

Sevgi Kırıt, duruşmada, yerel mahkemenin 7 celse inceleyip karar verdiği dosyada, istinaf mahkemesinin tahliye kararı vermesine tepki gösterdi.