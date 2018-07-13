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Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

Mahkemenin 3 sanığa verdiği hapis cezalarına itirazda bulunulması üzerine İstinaf Mahkemesindeki yargılamaya devam edildi

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davaya İstinaf Mahkemesinde devam edildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu Mehmet Mutlu Kurtlar, tutuksuz sanıklar Osman Küçük, Emine Karpi ile maktulün annesi Hanife, babası Hasan, ablası Sevgi Kırıt ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri de hazır bulundu.

Heyet, dosyanın aslının İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan gönderilmediğini, cumhuriyet savcısı, Sevgi Kırıt ve avukatının, sanıklar Karpi, Küçük ve Kurtlar'ın tahliyesine yaptıkları itirazın bir üst mahkeme tarafından reddine yönelik evrak okunarak dosyaya konuldu.

Sevgi Kırıt, duruşmada, yerel mahkemenin 7 celse inceleyip karar verdiği dosyada, istinaf mahkemesinin tahliye kararı vermesine tepki gösterdi.

İstinaf mahkemesinin tahliye kararını doğru bulmadığını belirten Kırıt, "Siz 2 celsede ne gördünüz de tahliye kararı aldınız, adli tıp raporunu dikkate almayacaksanız neden rapor istediniz. Son gelen adli tıp raporu bizim iddiamızı doğrulamaktadır, mahkemenin verdiği tahliye kararı hatalıdır." dedi.

Heyet, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

- Karara tepkiler

Aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.

Sezgi Kırıt'ın ailesinin avukatı Sibel Önder, gazetecilere, mahkemeden sanıkların tutuklanmasını talep ettikleri fakat mahkemenin tahliye kararı verdiğini hatırlattı.

KADEM avukatı Hacıbektaşoğlu ise davanın takipçisi olacaklarını, sanıkların en ağır şekilde ceza almaları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Antalya'da Ağustos 2009'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis, Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Karara davanın savcısı ve sanık avukatları "delil yetersizliği" gerekçesiyle itiraz etmişti. Mahkeme, bir önceki celse sanıkların tahliyesini kararlaştırmıştı.

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