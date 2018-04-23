Sezgin: “Sendikalı olmak anayasal bir haktır”

Belediye-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğunu söyleyerek işçileri sendikalı olmaya davet etti.

Sezgin “Anayasamızın 51. Maddesi bütün işçilere; ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla, kimseden izin almaksızın, sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. Anayasamıza göre hiç kimse, sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlanamaz. Anayasamızın 53. Maddesi, bütün işçilere ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkını tanımaktadır” dedi.

“Sendika hakkın yasaların güvencesi altındadır”

“Sendika hakkın yasaların güvencesi altındadır” diyen Sezgin “6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 17. Maddesi’ne göre On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir ve sendikaya üye olmak serbesttir. 25. Maddesine göre ise işçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. Maddesi, işverenlerin, işten keyfi nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamıştır. Türk Ceza Yasasına göre; İşçinin sendikaya üye olmasını engelleyen, sendikasından istifa edip, başka bir sendikaya üye olmasına zorlayan işveren 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” sözlerine yer verdi.