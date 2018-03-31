Sezonun ilk kruvaziyeri Kuşadası'na geldi

Türkiye’nin önemli kruvaziyer turizm merkezlerinden Kuşadası'na bu yılın ilk gemisi geldi.

İçinde bin 780 turistin bulunduğu Celestyal Majesty isimli kruvaziyer gemisi bu sabah Ege Port Limanı'na giriş yaptı.

Gemiden inen turistler Meryem Ana Klisesi ile Efes Antik Kenti'ni ziyaret etmek amacıyla otobüslerle Selçuk'a gitti.

- Güngör: "Umutluyuz"

Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, ilk misafirlerini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti. Son iki yıldır beklentilerinin altında turist ağırladıklarını anımsatan Güngör, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl 140 gemi seferi ile 120 bin yolcu Kuşadası Yolcu Limanı’ndan ülkemize günü birlik olarak giriş yapacak. 2018 yılında planlı gemilere ek olarak, dünyanın en büyük firmalarından Norwegian Cruise Line ve Royal Caribbean Cruises firmasına ait iki gemi ile ikişer gemi sefer eklemiş olmasını eski günlere dönüşün ilk sinyalleri olarak kabul edebiliriz. 2019 yılında dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarının deneme sefer sayılarının artacağını beklemekteyiz. Norwegian Cruise Line ile Royal Caribbean Cruises firmalarının 2019 yılında toplam 8 ek seferinin gerçekleşecek olması bu konuda bizleri umutlandırıyor."