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SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; SGK, SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! Lösemi, lenfoma, akciğer kanseri, prostat ve meme kanseri ilaçları ödenecek. İşte SGK'nın geri ödeme listesine aldığı ilaçlar...

SGK 5 kanser ilacını geri ödeme listesine aldı! İşte listeye alınan kanser ilaçları

SGK tebliğinde yapılan değişiklikler ile Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapıldığını, söz konusu tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre değişikliğe gidilen uygulamalar şöyle:

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri talepleri doğrultusunda gazi ve şehit yakınları ile er-erbaş olarak askerlik görevini ifa edenlerden otelcilik hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri kapsamında da ilave ücret alınmayacak.
Yüzde 40 ve üzerinde engelli kişilerin diş tedavilerinde gerekli olan sağlık kurulu raporu, muayene yapan hekimin düzenleyeceği tek hekim raporuna dönüştürüldü.
Yüzde 40 ve üzeri engelli kişilerde, kanser, organ, doku, kök hücre nakli tedavilerinde sevkler doğrudan yapılacak, tıbbi gerekçe aranmayacak.
Büyüme hormonu kullanılarak boylarının uzatılması mümkün olan Turner sendromlu hastalarda kullanılacak büyüme hormonu bedelleri kurum tarafından karşılanacak.
Çölyak hastalığında yapılan ödemelere esas olan sağlık raporu kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.
Kemik erimesinin tespiti için yapılan kemik ölçüm işlemi maruz kalınan radyasyon miktarını azaltmak için 2 yılda bir yapılacak.
Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli 5 adet kanser ilacı kurum tarafından geri ödeme kapsamına alındı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yıllarca sigortaya para odeyelim hakkımız olan en hayati önem taşıyan ilaclarimizi hükümetler bize odemesin ama Suriyelilere bedavadan versin bumudur adalet hak hukuk
Ömür boyu ödediğin para en küçük ameliyata veya 2 kanser ilcına yetmez boş boş konuluyorsunuz kaçlira ödedinde Allahın yarattığı insanları suriyeli bilmem nediye ayırıyorsun
konuştuğumuz olaya bakın adam son günlerini yaşıyor belki 3gün belki 5 gün allah bilir orasını kanser ilaçları ödeme kapsamına alınmışmış ayıptır günahdır şimdiye kadar çoktan olmalıydı bu müjde değil hepimizin ayıbı saygılar
Eczane çalışanı olarak yazıyorum, eşdeğer ilaç uygulamasında ilaç fiyat farkı çıkıyor, bu fark, şehit yakınları, gazi ve yakınlarından alınmamalı, devletin çok büyük ayıbı olarak görüyorum bunu. Haberde birtakım iyileştirmeler var fakat yeterli görmüyorum.
@erdigs67 buna göre yine aslında aldatmaca haber eş deger ilaçlar gerçek etkiyi vermiyor yoksa needen fiyatları farklı yani daha ucuz hiç bir ürünün birebir olanı yapılamaz telif ve patent haklarından dolayı mutlaka içinde farklı oranlar kullanılmışdır yada en az bir etkeni degişmişdir
Seçim olmasaydı, umrunuzda olmazdı. Sırf seçim var diye şimdi bütün bu gösteriş. Yoksa, fakir, emekli, memur ölsün sizi bağlar mı hiç.
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