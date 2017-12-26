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SGK 50 müfettiş yardımcısı alacak

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 02:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Boş bulunan 50 müfettiş yardımcısı kadrosuna yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) boş bulunan 50 müfettiş yardımcısı kadrosu için yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyanlar, sınavın yapılacağı 2018 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birinden 80 ve üzerinde puan alanlar ve müracaat eden adaylar arasında en yüksek puanlı 250 kişi içinde bulunanlar sınava katılmaya hak kazanacak.

Adaylar SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından ya da "www.sgk.gov.tr" sitesinden temin edebilecekleri "Aday Başvuru Formu" ile şahsen veya posta ile başvuruda bulunabilecek. Posta ile yapılacak başvurularda evrakın 9 Şubat 2018 günü mesai bitiminden önce "SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Simon Bolivar Caddesi No: 23 Çankaya/Ankara" adresine ulaştırılması gerekiyor.

Başvuru formunu dolduran adayların beraberinde iki fotoğraf, KPSS sonuç belgesi, diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretini ulaştırmaları isteniyor.

Postadaki gecikmeler ya da eksik belgeler ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

- Sınav ve değerlendirme süreci

Sınava girecek adaylara Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, sınav zamanı ve yerini belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" adayların adreslerine posta ile gönderilecek. Sınava girecek adaylar, sınav esnasında, bu belgenin yanı sıra kimlik tespitinde kullanılmak üzere, resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Sınava katılabilme şartlarını taşımayanlara sınav giriş belgesi gönderilmeyecek.

Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste kurumun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle açıklanacak.

Yazılı sınavlar, kompozisyon dışında test usulüyle yapılacak. Sınavlarda başarılı sayılmak için SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 29, 32 ve 33'üncü maddelerinde asgari olarak öngörülen puanları almak gerekiyor.

İlanda, giriş sınavını kazanan adaylardan istenilecek belgelerin ayrıca duyurulacağı, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavının geçersiz sayılarak atamalarının yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edileceği belirtildi.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

(AA)

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