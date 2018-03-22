SGK bilgilendirme toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bütün hastaneleri, eczaneleri ve birçok özel sağlık hizmet sunucusunu vatandaşa açan, sağlığın ulaşımına ilişkin engelleri ortadan kaldıran iktidarımıza, hiç kimse sağlığa bir maliyet unsuru olarak baktığı eleştirisini yapamaz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı, sağlığa erişimleri her şeyden kıymetli." dedi. Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bir otelde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, SGK'nin çalışmalarını, "Sağlık, Sigorta ve Emeklilik" başlıkları altında bir sunumla değerlendirdi. Türkiye'nin en önemli kurumlarından olan SGK'nin, nüfusun yüzde 99,2'sini kapsama alan "devasa" bir kurum olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Dünyada da eşi benzeri olmayan bir hizmet anlayışıyla, kapsamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda 22,3 milyon aktif sigortalımız, 12,2 milyon emeklimiz var." bilgisini verdi. Sarıeroğlu, şu anda 22,3 milyon aktif sigortalıdan, 16 milyon 369 bininin işçi, 2 milyon 924 bininin Bağkur sigortalısı, 2 milyon 987 bin kişinin ise kamu görevlilerinden oluştuğunu belirterek, emekli dağılımına göre de 7 milyon 434 binin işçi, 2 milyon 585 bin Bağkur'lu, 2 milyon 138 bin de kamu emeklisi bulunduğunu anlattı.

Bakan Sarıeroğlu, "Verdiğimiz hizmetlerle ve kapsamla kıyasladığımız zaman mali açıdan gayet güçlü bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranının 2002'de yüzde 61 iken şu anda yüzde 72 oranına ulaştığına işaret eden Sarıeroğlu, son 15 yılda gelirlerin giderleri karşılama oranında da ciddi performans sergilendiğini, bu oranın 2002'de yüzde 71,5 iken 2017 sonunda yüzde 92,2 seviyesine ulaştığını söyledi. - "SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı" Bakan Sarıeroğlu, prim gelirlerinin genel giderleri karşılama oranının da 2002'de yüzde 52,9'dan yüzde 66,5 oranına yükseldiğini kaydederek, "SGK'nın 2017 yılı gelirlerine baktığımız zaman prim ve yapılandırma gelirlerimizin 207 milyar 833 milyon olduğunu ifade etmem gerekiyor." dedi. SGK gelirlerinin yüzde 72'sini prim gelirlerinin oluşturduğunu aktaran Sarıeroğlu, 2017'de 312 milyar liralık giderleri olduğunu, bunun yüzde 67'sini emekli aylıklarının, yüzde 24,8'ini de sağlık harcamalarının oluşturduğunu belirtti.

Emekli aylığı olarak bir yıl içerisinde ödenen miktarın 209 milyar 546 milyon lira olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Sağlık giderlerimiz bütçe kalemimiz içinde 77 milyarlık bir yer aldı. Bunun da 25 milyarını ilaçla ilgili harcamalar, 51 milyarını da tedavi giderleri oluşturmuş durumda. Tedavi giderlerini de kendi içinde üç başlık altında ifade etmek istiyorum. Devlet hastanelerine yapmış olduğumuz ödemelerin miktarı 31 milyar, üniversite hastanelerimize 10 milyar, özel sektörde de 9,7 milyarlık ödeme gerçekleşmiş durumda." - 2017'de 350 milyon reçete yazıldı Bakan Sarıeroğlu, emekli aylığı ödemelerinin de geçmişe göre beş kat arttığına dikkati çekti. Geçen yıl 350 milyon reçete yazıldığını ifade eden Sarıeroğlu, SGK bünyesindeki merkezlerde bu reçete ve faturaların detaylı incelemelerinin yapıldığını söyledi. Sağlığa ulaşımdaki bürokratik engellerin tamamını ortadan kaldırdıklarını kaydeden Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Bütün hastaneleri, eczaneleri ve birçok özel sağlık hizmet sunucusunu vatandaşa açan, sağlığın ulaşımına ilişkin engelleri ortadan kaldıran iktidarımıza, hiç kimse sağlığa bir maliyet unsuru olarak baktığı eleştirisini yapamaz. Bizim için vatandaşlarımızın sağlığı, sağlığa erişimleri her şeyden kıymetli. Sağlık söz konusu olduğu zaman kesinlikle maliyet unsuru olarak görmemiz söz konusu değil. Bu anlamda biz daha çok çalışıp sağlıkla ilgili hizmet kalitemizi, sağlıkla ilgili konulardaki geldiğimiz aşamayı, bugüne kadar getirdiğimiz ileri aşamadan çok daha ileri seviyelere taşıma gayreti içerisindeyiz. Şehir hastaneleri bu anlamda en önemli atılım alanlarımızdan birisi. Biz sağlığı bir maliyet olarak değil, vatandaşlarımızın en tabii hakkı olarak görüyoruz. Bu anlamda günümüz itibarıyla geldiğimiz noktayı doğru değerlendirip anlayabilmek için 15 yıl önceyi hatırlamak gerekiyor."

Vatandaşları, 15 yıl öncesinin Türkiyesi'nde doktor ve ilaç için tarlasını satarken, şimdi o tarlalardan helikopterle alınıp hastanelere yetiştirilen bir Türkiye'ye ulaştıklarını belirten Sarıeroğlu, muayenelerini tamamlayıp, gerekli ilaç ve malzemeleri hastalar eve gitmeden ulaştırdıklarına dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 2017'de birçok yeni uygulama ile sigortalılar, emekliler ve işverenler lehine düzenlemeler yaptıklarını ifade ederek, "Sayısı ve çeşitliliği artan hizmetlerimize rağmen Kurumun mali durumu, son derece sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde devam ediyor." dedi. Sosyal güvenliğin yürütülmesi en zor kamu hizmetlerinden olan Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) başarıyla sürdürdüğüne de işaret eden Sarıeroğlu, GSS kapsamında yer alan vatandaşların hekime yıllık müracaat sayısının 8,4 olduğunu söyledi. - "Saydamlık ve hesap verebilirlik kurumumuzun en temel prensipleri" SGK'nın tüm gelir ve giderlerinin kanunlara dayandığını ve Kurumun bütçesinin tüm sosyal tarafların ve ilgili Bakanlıkların temsil edildiği Yönetim Kurulunca onaylandığını ve bütçe uygulamasının da Sayıştay denetiminden geçtiğini dile getiren Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye, aldatmaya yönelik çok ciddi olarak algı çalışmalarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Bunların hepsi de çok haksız, yersiz ve kesinlikle doğru bilgiye dayanmadığını ifade etmem gerekiyor. Saydamlık ve hesap verebilirlik, kurumumuzun en temel prensipleri arasında yer alıyor. Sosyal paydaşların katılımı tüm çalışmalarımız da bu sadece genel bütçemizle ilgili değil, ilaçlarla, fiyatlandırma, alternatif geri ödeme sistemiyle alakalı olarak tüm komisyonlarımızda ilgili tarafların olduğunu ve bilimsel verilere dayalı olarak bu süreçlerde saydam bir şekilde çalışmaların yürütüldüğünü ifade etmem gerekiyor." Sarıeroğlu, SGK’nın nerede, kimden, ne kadar katkı payı ve katılım ücreti tahsil edeceği hususunda da en ince ayrıntısına kadar hesaplamalar yapıldıktan sonra sonuçların alındığını, Kurumun hangi ilaçların geri ödeme kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda tek yetkili karar mercisinin olmadığını bildirdi. "Bir ilaç geri ödeme kapsamına alınmıyorsa bunun mutlaka bilimsel bir nedeni söz konusudur." diyen Bakan Sarıeroğlu, 2016'da toplam 500 ilaç, 2017'da ise 660 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını, ilaç geri ödeme listesinde şu anda 8 bin 200 ilaç bulunduğunu ifade etti.

Vatandaşların kendilerini çaresiz hissetmemeleri için SGK olarak büyük hassasiyet içerisinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Hükümetimiz sağlığa hiçbir zaman maliyet unsuru olarak bakmadı, bilakis bunu en temel insan hakkı olarak değerlendirdi ve sürekli olarak bu alandaki hizmet kalitesini geliştirme anlayışı içerisinde oldu." diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, 2018 yılı sağlık harcamaları, ilaç, hastane ve diğer giderler toplamının 87 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngördüklerini, yurt dışından temin edilen ilaca 2017'de yaklaşık 1,9 milyar lira ödeme yapıldığı kaydetti. - İlaçta yerlileştirmeye 2,5 milyar lira Türkiye'de ilaç üretim yatırımına teşvikleri sürdürdüklerine dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti: "Bu bağlamda ilk aşamada 146, takiben ise 145 ilacı yerelleştiriyoruz. Yerelleştirme ya da yerlileştirme dediğimiz süreç bizim en önem verdiğimiz başlıklarımızdan birisi. 2017 yılında yerlileşme ile ilgili gerçekleştirdiğimiz ödeme miktarı da 2,5 milyar liradır. Bu anlamda, Türkiye'nin ilaç sektörünün, yerli ve milli ilaç sanayinin gelişimi önümüzdeki dönemlerde Türkiye'ye artı katacak, Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, ekonomisine katkı sağlayacak başlıklardan birisi olarak değerlendiriyoruz. Bu süreçte de ilaç sanayimizin ARGE faaliyetlerinin gelişimi açısından da SGK olarak çalışmalarımızı, katkılarımızı sürdürüyoruz. "

- "5 yeni kanser ilacını ödeme listemize aldık" Jülide Sarıeroğlu, Resmi Gazete'de Sağlık Uygulama Tebliği'nin dün yayımlandığını anımsatarak, "Kanser tedavisinde halihazırda kullanılan yurt içinden 403, yurt dışından 47 çeşit ilacımız geri ödeme listemizde bulunmakta ve vatandaşlarımız tarafından eczanelerden, hastanelerden, Türk Eczacıları Birliği ve SGK'dan temin edilebilmektedir. 2017 yılında yurt dışı ve yurt içinden temin edilen kanser ilaçları için de 5 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Yoğun olarak kanser ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan 266 çeşit biyo-teknolojik ilacın da geri ödeme kapsamında bulunduğu bilgisini veren Sarıeroğlu, söz konusu ilaçlar için 5,7 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Sarıeroğlu, tekli prim sistemine geçilmesiyle 1 Nisan 2017 öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçlarının aylık 53,33 lira üzerinden güncellenerek faizlerinin silinip, yapılandırıldığını anımsattı. Bu kapsamda yaklaşık 6,5 milyon kişinin 8,5 milyar lira borcunun tahsilatından vazgeçildiğini anlatan Sarıeroğlu, vatandaşlara 30 Nisan 2018 tarihine kadar mutlaka kendilerine en yakın sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu.

"SGK dolandırıldı, SGK ile ilgili şu kadar yanlış fatura çıktı" gibi haberlerin basında yer aldığına değinen Sarıeroğlu, vatandaşların emaneti olan kurumun istismar ve aldatılmasına izin vermeyeceklerini, bu anlamda çalışmalarının üst seviyede olduğunu bildirdi. Sarıeroğlu, SGK'nın alacaklarının takibini yeterli şekilde yapmadığına ilişkin de eleştiriler yapıldığını, bunun söz konusu dahi olmadığını kurumun tüm alacaklarının kayıt altında olduğunu ifade etti. - "Bunu kullananlar tam bir akıl tutulması içerisindeler" Son günlerde çıkan "SGK batıyor, gayrimenkullerini satışa çıkardı" şeklindeki iddiaları hatırlatan Sarıeroğlu, "Bunu kullananlar tam bir akıl tutulması içerisindeler ya gerçekten bilmiyorlar ya da gerçekten bu milleti aldatmak için çok yoğun bir çaba içerisindeler. Bu kurumun batması vesaire bunun üzerinden siyasi söylem oluşturmanın da ben biraz çaresizlik yansıması olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." yorumunda bulundu. Sarıeroğlu, bütün dünyadaki sosyal güvenlik kurumlarının gayrimenkul edinip, bu gayrimenkulleri satabildiklerine işaret ederek, "Yeni yapılan hiçbir şey söz konusu değil, bu SGK'nın 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeden sonra rutin olarak gerçekleştirmiş olduğu bir çalışma. Bu gayrimenkul satışları rutin uygulama dışında olmayıp, açık finansmanı ile hiçbir alakası söz konusu değildir." dedi.