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SGK Müdürü Ali Turançiftçi Kızılcahamam’a veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 02:12 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kızılcahamam Bölge Müdürü Ali Turançiftçi Kızılcahamam’a veda etti.Etimesgut SGK müdürlüğüne atanan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürleri Derneği Başkanı ve Kızılcahamam SGK Müdürü Ali Turançiftçi, bugün ilçede ziyaretler yaparak Kızılcahamam’daki görevine veda etti.

SGK Müdürü Ali Turançiftçi Kızılcahamam’a veda etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kızılcahamam Bölge Müdürü Ali Turançiftçi Kızılcahamam’a veda etti.
Etimesgut SGK müdürlüğüne atanan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürleri Derneği Başkanı ve Kızılcahamam SGK Müdürü Ali Turançiftçi, bugün ilçede ziyaretler yaparak Kızılcahamam’daki görevine veda etti.

SGK Müdürü Ali Turançiftçi Kızılcahamam’a veda etti

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