HABER

SGK’dan aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortama taşınmasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:40 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin 7 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan (ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ünü esas alarak ücret ödeyen özel sektör iş yerleri) iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirildiği ancak, bazı kamu iş yerleri ile ters iş yeri kodu atılan özel sektör iş yerlerinin 2018 Ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23 Şubat tarihine kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek durumunda kaldıkları bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin 7 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.
SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu iş yerleri ile özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan (ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ünü esas alarak ücret ödeyen özel sektör iş yerleri) iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23’ü olarak değiştirildiği ancak, bazı kamu iş yerleri ile ters iş yeri kodu atılan özel sektör iş yerlerinin 2018 Ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23 Şubat tarihine kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek durumunda kaldıkları bildirildi. Açıklamada, işverenlerin mağduriyet yaşamaması, çalışanların hizmet ve prim bilgilerinin geciktirilmeksizin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla 2018 Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin 7 Mart tarihine kadar elektronik ortamda Kuruma verilme imkanı sağlandığı bildirilerek, “Söz konusu belgelerin bu tarihe kadar e-Bildirge sistemi üzerinden Kuruma verilmesi gerekmektedir” denildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

Terör hedefleri ateş altına alındı

Terör hedefleri ateş altına alındı

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.