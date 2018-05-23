Shakira, 11 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Shakira, İstanbul'da 11 Temmuz'da hayranlarıyla buluşacak.
Shakira, BKM organizasyonuyla son albümü ile aynı adı taşıyan 6. dünya turnesi "El Dorado" kapsamında, İstanbul'a gelecek.
Sanatçı, Vodafone Park'ta 11 Temmuz'da konser verecek.
Kolombiyalı ve 12 Grammy ödülü sahibi şarkıcının konser biletleri, "www.biletix.com" adresi üzerinden satılmaya başladı.
Shakira'nın 3 Haziran'da başlayacak dünya turnesi, Live Nation tarafından gerçekleştiriliyor.
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