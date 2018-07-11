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Shakira İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 00:06 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul'a geldi.

Shakira İstanbul'a geldi

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul'a geldi. Shakira, El Dorado turnesi kapsamındaki yarın İstanbul'da konser verecek.
Shakira ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Havalimanından ilk olarak, Shakira'nın anne, babası ile Brezilya forması giyen iki çocuğu çıkış yaptı. Ardından çıkış yapan Shakira'ya magazin gazetecileri baklava ikram etti. Shakira bunun üzerine Türkçe olarak, "Teşekkür ederim, görüşürüz" diyerek kendisi için bekletilen araca binip havalimanından ayrıldı. Geceyi Tarabya'da geçirecek olan Shakira, yarın İstanbul'da konser verecek.

(FOTOĞRAF)

Shakira İstanbul'a geldiShakira İstanbul'a geldiShakira İstanbul'a geldi

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