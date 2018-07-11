SHAKİRA İSTANBUL'A GELDİ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul'a geldi. Shakira, El Dorado turnesi kapsamındaki yarın İstanbul'da konser verecek.
Shakira ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Havalimanından ilk olarak, Shakira'nın anne, babası ile Brezilya forması giyen iki çocuğu çıkış yaptı. Ardından çıkış yapan Shakira'ya magazin gazetecileri baklava ikram etti. Shakira bunun üzerine Türkçe olarak, "Teşekkür ederim, görüşürüz" diyerek kendisi için bekletilen araca binip havalimanından ayrıldı. Geceyi Tarabya'da geçirecek olan Shakira, yarın İstanbul'da konser verecek.
Görüntü Dökümü:
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-Shakira'nın anne ve babasının çıkışı
-Shakira'nın iki çocuğunun çıkışı
-Shakira'nın çıkışı
-Magazin gazetecilerinin baklava ikram etmesi
-Shakira'nın araca binerek ayrılması
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