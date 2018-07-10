Shakira konseri için hazırlıklar tamamlandı

Zümrüt Arol Bekçe, konsere çok büyük bir ilgi olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 30 bin kişinin geleceğini söyledi.

Sanatçının İstanbul gezi planının henüz belli olmadığını aktaran Bekçe, "Boğaz'ı boş geçeni ben hiç görmedim. Zaten bir önceki konserini de İstanbul'da biz Kuruçeşme Arena'da yapmıştık. Sahneye çıktığında inanamamıştı. Sol tarafta boğaz, sağ tarafta orman, muhteşem bir seyirci. 'Burada çıkmak için benim size para vermem gerekir.' demişti. Gerçekten İstanbul'u çok seviyor." diye konuştu.

Bekçe, sanatçının klasik kulis istekleri olduğunu belirterek, "İnşallah çok güzel ağırlayacağız kendisini. Çoluk çocuk, anne ve babası, ailesiyle hep birlikte geliyor. Türkiye'ye eski günlerde herkes ailece gelirdi." dedi.

-"Bu stad milli bir servet"

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman da stadı yaparken maç günlerinin dışında da kullanılmasını amaçladıklarını belirterek, "Netice itibariyle milli bir servet burası. İnsanlar kullansın, devamlı içinde olsun ve yaşasın istiyoruz. Bir amaç da konserlerdi. 2-3 senedir Türkiye'de büyük konser organizasyonu yapılmıyor. Ben de çok arzu etmiştim." dedi.

Orman, güzel bir konser olacağını düşündüğünü ifade ederek, "İnşallah bu bir vesile olur. Seneye de burada daha fazla konser gerçekleştiririz. 80 milyondan fazla nüfusu olan bir ülke burası. Nüfusumuzun çoğu da genç. Gençlerimizin de dünyada olduğu gibi, gelip eğlenebileceği, güzel vakit geçirebileceği organizasyonların yapılmasını hem ülkemiz, hem de ülkemizin tanıtımı açısından çok önemsiyorum. Onun için de yarın çok güzel bir gün olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stadın konsere hazır olduğunun altını çizen Orman, şöyle devam etti:

"Buradaki en büyük zorluğumuz, şu anda üstünde olduğumuz çimler. Onların zedelenmemesi gerekiyor. Çim bakımını yapan şirketle beraber yapıldı tüm çalışmalar. Yarın da güzel bir gün geçireceğiz. Dünyanın her yerinde zaten statlar bu gibi amaçlar için kullanılıyor. Bizim stadımızın şöyle bir avantajı var, İstanbul'un merkezi burası. İlk noktası diyelim. Gelmesi, gitmesi, dağılması çok rahat bir stat. Zaten zamanında, insanlar burayı kullansın diye planlamıştık. Hiçbir sıkıntı yok. Yarın ben de çocuklarımı alacağım. Çok güzel bir gün geçireceğiz."

Latin pop ve Latin rock müziğinin önemli isimlerinden olan sanatçı, "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında, 12 yıl sonra bir kez daha İstanbul'da konser verecek.

Shakira, kariyeri boyunca "Waka Waka", "Whenever Wherever" ve "Loca" gibi dünyaca ünlü şarkılara imza attı ve 12 Grammy ödülü kazandı.

